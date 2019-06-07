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الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !

الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !
http://almnatiq.net/?p=738107
المناطق_وكالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب مثل الكتاب المقدس، والقرآن، والتوراة، مؤكدا أن أسس الإنسانية تكمن في جميع هذه الديانات، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وقال بوتين أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية مجيبا على سؤال بشأن الكتاب الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: “فليقرؤوا الكتاب المقدس، وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك… فليقرؤوا التوراة والقرآن. كل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات”.

وأضاف: “في جميع الديانات أسس إنسانية، وإذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل”.

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