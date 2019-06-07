استقالة رئيسة الوزراء البريطانية رسميا من زعامة حزب المحافظين

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أعلنت رئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا ماي الیوم الجمعة استقالتھا رسمیا من زعامة حزب المحافظین الحاكم على ان تبقى في منصبھا مؤقتا الى غایة تنصیب خلیفھا الشھر المقبل.

جاء ذلك في رسالة قدمتھا ماي للجنة 1922 التي تدیر شؤون حزب المحافظین وذلك بعد أسبوعین من إعلانھا قرار التنحي بسبب فشلھا في تمریر اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي (بریكسیت) على البرلمان في ثلاث مناسبات.

ویتنافس على خلافة ماي 11 نائب محافظ من بینھم وزیر الخارجیة السابق بوریس جونسون ووزیر (بریكسیت) السابق دومنیك راب ووزیر الداخلیة الحالي ساجد جاوید.

وسیغلق باب الترشیحات عصر یوم الاثنین المقبل لتبدأ بعدھا حملة انتخابیة لاقناع مناضلي الحزب الحاكم بالتصویت على احد المرشحین قبل ان ینتھي التنافس الى الجولة الأخیرة التي یشارك فیھا مرشحین اثنین فقط لیصوت على احدھما النواب المحافظون في مجلس العموم.