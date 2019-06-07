احدث الأخبار

بوتين: لا ننشئ تحالفا عسكريا مع الصين
أبرز المواد
 “زائر غير متوقع” في جمجمة مريضة “سرطان” يفاجئ جراحي الأعصاب!
أبرز المواد
 الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت
أبرز المواد
 الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !
أبرز المواد
 ١٠ آلاف زائر لمهرجانات القطيف وسط تنوع في الفعاليات
المنطقة الشرقية
 والدة الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالله غريب الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 مدير سياحة الباحة يزور منتجع الأرض الخضراء
منطقة الباحة
 بحضور أكثر من ٤٥٠٠ زائر ..المندق .. تحتفل بعيد الفطر المبارك بحديقة الفراشة النموذجية
منطقة الباحة
 الأمن المصري يعلن مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية بسيناء
أبرز المواد
 بالفيديو : سفينة حربية أمريكية تغير مسارها وتتجه نحو مدمرة روسية
أبرز المواد
 قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط: التهديد الإيراني لقواتنا وحلفائنا مايزال قائما
أبرز المواد
 “الفالح” يكشف عن الخطوة التي لو فعلتها السعودية ستدمر السوق!
أبرز المواد
بوتين: لا ننشئ تحالفا عسكريا مع الصين

بوتين: لا ننشئ تحالفا عسكريا مع الصين

أبرز المواد
“زائر غير متوقع” في جمجمة مريضة “سرطان” يفاجئ جراحي الأعصاب!

“زائر غير متوقع” في جمجمة مريضة “سرطان” يفاجئ جراحي الأعصاب!

أبرز المواد
الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت

الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت

أبرز المواد
الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !

الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !

أبرز المواد

بوتين: لا ننشئ تحالفا عسكريا مع الصين

بوتين: لا ننشئ تحالفا عسكريا مع الصين
http://almnatiq.net/?p=738116
المناطق_وكالات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو وبكين لا تنشئان أي تحالفات عسكرية، مؤكدا أن علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين غير موجهة ضد أطراف ثالثة.

وجاء هذا التصريح خلال مشاركة الرئيس الروسي في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفي سياق إجابته على سؤال حول ما إذا كان العلاقات التجارية بين روسيا والصين قد تحل محل العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول الغرب.

وأجاب بوتين: “تكمن الحقيقة في أننا والصين لا ننشئ أي تحالفات عسكرية، إننا شريكان استراتيجيان، لكننا لا نتعاون ضد طرف ما، بل نعمل لصالح أنفسنا وشركائنا”.

بوتين: التعاون بين روسيا والصين ضمان الاستقرار العالمي

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات مع بكين، ووصفها بـ”الشريك الاستراتيجي الرئيسي” لموسكو.

وأوضح أن “العلاقات الروسية الصينية تتسم بعمق واتساع لا مثيل لهما في العلاقات بين روسيا وأي دولة أخرى في العالم حاليا”، مؤكدا أن البلدين “شريكان استراتيجيان بالمعنى الكامل للعبارة، ودون أي مبالغة”.

وأشار بوتين إلى وجود “رغبة متبادلة من كلا الجانبين بضمان اتباع نهج المساواة عند تسوية مختلف المسائل”.

وعبر بوتين عن قناعته بأن “التعاون بين روسيا والصين على الساحة الدولية يشكل أهم عوامل الاستقرار في الشؤون العالمية”.

بوتين: منفتحون على التعاون مع الجميع والشراكة مع الصين ليست عقبة

وأكد بوتين أن “روسيا منفتحة على العمل مع جميع الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية”، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين لا تتعارض مع هذا الغرض.

وأضاف: “لا نجابه شيئا بآخر، ونحن على استعداد للعمل مع الجميع”.

روابط ذات صلة

“زائر غير متوقع” في جمجمة مريضة “سرطان” يفاجئ جراحي الأعصاب!

“زائر غير متوقع” في جمجمة مريضة “سرطان” يفاجئ جراحي الأعصاب!
الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت

الحرارة تكسر حاجز الخمسين بالكويت
الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !

الرئيس الروسي ينصح الأطفال بقراءة “القرآن والإنجيل والتوراة” ويكشف السبب !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*