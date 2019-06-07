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جوجل تطرح خدمة “ستاديا” لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت نوفمبر المقبل

جوجل تطرح خدمة “ستاديا” لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت نوفمبر المقبل

أبرز المواد

جوجل تطرح خدمة “ستاديا” لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت نوفمبر المقبل

جوجل تطرح خدمة “ستاديا” لتشغيل الألعاب عبر الإنترنت نوفمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=738125
المناطق_الرياض

تعتزم شركة جوجل الأمريكية، طرح خدمة “ستاديا” لتشغيل العاب الفيديو عبر الإنترنت في نوفمبر المقبل، مع إتاحة إصدار خاص من الخدمة يحمل اسم “فاوندر إيديشن” بسعر 99ر129 دولار.

وتقدم جوجل خدمة اشتراكات نظير مزايا إضافية تحمل اسم “ستاديا برو” مقابل 9.99 دولار شهريا، وسوف تتاح إمكانية تشغيل الألعاب الفردية دون اشتراك اعتبارا من 2020.

وسوف تتيح خدمة “ستاديا”، التي كانت جوجل أعلنت عنها في مارس الماضي، إمكانية بث ألعاب الفيديو عبر الإنترنت على جميع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر المحمول والمكتبي وأجهزة كروم كاست، بدرجة نقاء تبلغ أربعة كيه وستين كادر في الثانية.

ويتوافر الإصدار الخاص “ستاديا” فاوندر إيديشن” حاليا للطلب المسبق.

وسوف تتيح خدمة “ستاديا بيز سيرفس” إمكانية شراء الألعاب الفردية بدرجة نقاء صورة تبلغ 1080 بواقع ستين كادر في الثانية وخدمة صوت استريو.

وسوف تتوافر باقة أولية من الألعاب على منصة ستاديا من بينها “دراجون بول زينوفيرس 2″ و”دوم إيتيرنال” و”ريدج 2″ وغيرها.
وذكرت جوجل أنها سوف تقدم خصومات خاصة للألعاب المعروضة على نظام اشتراكات ستاديا برو.

وسوف تتوافر خدمة ستاديا لدى طرحها في دول عديدة من بينها الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

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