أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد منصور المدخلي ” رحمه لله “..

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬ ، تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله -والذي توفي إثر نوبة قلبية ، وذلك خلال قيامه بزيارة عزاء لذويه وأسرته بمقر العزاء بمحافظة صامطة .

وأعرب أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.

مشيدا سموه ، بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية ، منوها بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه.

حضر العزاء محافظ صامطة أحمد عبدالله زعله وعددا من المسؤولين .