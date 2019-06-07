الشرقية تزدان بأبهى حلتها بالزينة وتنوع الفعاليات التي أبهرت زوار موسم العيد

المناطق _ الدمام

ازدانت الشوارع والطرق والساحات العامة والحدائق والميادين والواجهات البحرية والشواطئ في حاضرة الدمام؛ بأبهى حلتها الجمالية خلال عيد الفطر السعيد، من خلال انتشار التصاميم ذات الألوان المتنوعة للإضاءات عبر التقنية الحديثة، و التي أضيئت بأشكال زينة مختلفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية، حيث تم تزيين الشوارع الرئيسية بأكثر من ١٠٠٠ عمود إنارة، إضافة الى المجسمات الجمالية ابتهاجا بالعيد ، فيما تم استقبال زائرين المنطقة الشرقية من الداخل والخارج بأكثر من ١٢ مليون زهرة موسميه تم زراعتها في انحاء الحاضرة.

وذكر وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، ان الامانة و لجنة ‫#أصدقاء_أمانة_الشرقية دشنتا مجسّم الدمام بواجهة الشاطئ بلازا بالدمام تزامناً مع عيد الفطر، والذي يعتبر احد اكبر مجسمات اسماء المدن، بالمملكة وأصبح أحد المعالم الحضارية في الواجهة البحرية في الدمام ، التي تحتضن خلال أيام عيد الفطر العديد من الفعاليات التي أقامتها الأمانة كالفرق الشعبية ومسابقات الأطفال وغيرها من فعاليات أخرى متنوعة، إضافة الى فعاليات أخرى يتم تنفيذها من قبل عدد من الجهات الأخرى مثل، الهيئة العامة للترفيه، وغرفة الشرقية و الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

ولفت الى أن الواجهات البحرية في الخبر والدمام خلال إجازة عيد الفطر المبارك استقبلت عدد كبير من الزوار من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مواطني بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تميزت المنطقة الشرقية بوجود الواجهات البحرية التي صممت بأشكال جمالية كما نراها اليوم وهي تحتضن الفعاليات المتنوعة وكافة الزائرين والمقيمين، وعزا السبب في ذلك الى الفعاليات المتنوعة المقامة ضمن برنامج فعاليات “موسم العيد “، والتي نجحت في جذب آلاف الزوار من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا الى أن عدد زوار الفعاليات التي إقامتها أمانة الشرقية يشهد اقبالا كبيرا، فيما اعتبر أن هذا الاقبال على هذه الفعاليات دليل على نجاحها، مشيرا الى أن الأمانة قامت بتهيئة الواجهات البحرية من خلال أعمال الصيانة والإنارة وتجهيز المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال .

وقال إن العديد من البلديات بالمحافظات قامت هي أيضا بتنفيذ العديد من الفعاليات والمهرجانات خلال أيام العيد والتي تشهد حاليا إقبال كبير جدا، إذ تم إطلاق فعاليات” عيد الجبيل” في كورنيش ‫الجبيل الشمالي، والذي تضمن فعاليات وألعاب ومسابقات منوعة، لاقت إقبال كثيف منذ انطلاقها، فيما أقامت بلدية النعيرية فعاليات تضمنت مسرح الطفل والألعاب الهوائية إضافة الى مشاركة الأسر المنتجة، مشيرا الى أن محافظة بقيق شهدت هي الأخرى فعاليات متنوعة أقامتها بلدية بقيق بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً الى أن بلدية محافظة القطيف نفذت أيضاً عدد من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن أهمها فعاليات فرحة عيد بالواجهة البحرية، وكذلك داخل مشروع تطوير وسط العوامية حيث شهدا فعاليات تراثية فلكلورية ترفيهية حازت على إعجاب العديد من الزوار، كما قامت الأمانة والبلديات بتوزيع آلاف الهدايا المتنوعة مثل الورود على الأهالي والأطفال وزوار المنطقة في عدد من الأماكن ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة والتي تحمل شعار موسم العيد وبعض العبارات التهنئة بالعيد.

وزاد، أن الأمانة قامت بتوفير ٨٣٠٤ عامل نظافة، وتخصيص ٩٧٨ آلية لمعدات النظافة.في فترة عيد الفطر السعيد.

وقال إن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتجهيز وإعداد المواقع الترفيهية بالمنطقة، مثل شاطئ نصف القمر، وشاطئ العزيزية، وتوفير الخدمات اللازمة، والعمالة الدائمة للمتابعة اليومية، وتوفير الخدمات اللازمة من أجل راحة مرتادي الشواطئ، موضحا أن هذه الشواطئ شهدت إقبال كبير من قبل الزائرين منذ انطلاق هذه القعاليات .

وأكد أن الأمانة حرصت على تجهيز جَميع الحدائق بالمنطقة، لتكون متنفساً لمرتاديها، حيث حققت الأمانة نقلة نوعية في مجال الحدائق العامة بالأحياء السكنية والمواقع العامة عبر إعادة تأهيلها وتطويرها أو عن طريق إنشائها العديد من الحدائق وفق طابع حديث وتصاميم متطورة، لافتاً الى أن الأمانة قامت بتجهيز حوالي ٧٠٠ حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام وجميع البلديات المرتبطة وواجهات بحريه وشواطئ.

وأكد بأن الأمانة قامت بتزيين المنطقة بإضاءات وتصاميم مختلفة في الواجهات البحرية والكورنيشات والحدائق العامة والميادين، والتي تركزت بوضع تصاميم ذات ألوان جمالية ومجسمات جمالية تحمل عبارات تهنئة بالعيد تدمج تاريخ المنطقة وحاضرها وتبرز أهم معالم المنطقة، وعبر تقنية اضاءة حديثة، مشيرا الى أن الأمانة قامت أيضا بتجهيز العديد من المواقع في حاضرة الدمام ضمن خطتها لعيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز المواقع العامة بالزينة والتي شملت الواجهة البحرية بالدمام وكورنيش الخبر، إضافة الى تجهيز الشوارع الرئيسية والتي تتضمن :شارع الأمير محمد بن فهد، شارع الملك عبد العزيز، شارع الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، شارع الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك شارع الخليج العربي، وشارع الامير سلطان بالظهران، فيما تم تجهيز المباني الرئيسية التابعة للأمانة.

وقال أنه تم أيضا تجهيز الدوارات بأشكال الزينة المختلفة، إضافة الى تركيب عدد من المجسمات المضيئة في الجزر الوسطية للشوارع، وتركيب أشرطة ( LED ) مضيئة متنوعة في النوافير بالواجهات البحرية والدوارات، وتركيب الأشكال الجمالية المضيئة وإنارة المباني الرئيسية بالإنارة الديكورية والعروض الضوئية، وتركيب إنارة ملونة بالدوارات.

وأضاف الصفيان بأن الأمانة هدفها إسعاد أهالي المنطقة وزوارها القادمين من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان واللذان يحرصان على تسخير كافة الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيم وزوار المنطقة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك، إلى جانب متابعة، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي وإشراف ودعم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تنفيذ هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة المنطقة والمواطن والمقيم، وإبراز الدور الكبير الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية تجاه المنطقة وإبراز الدور البلدي الذي تقدمه بالمنطقة.