فعاليات غرفة الشرقية المجانية تستمر حتى 7 أيام العيد

المناطق _ الدمام

أوضح أمين عام غرفة الشرقية وامين صندوق المناسبات عبد الرحمن بن عبد الله الوابل بأن حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد الذي نظمته الغرفة ممثلة بصندوق المناسبات خلال الأيام الماضية كان مميزا للغاية، بفضل الله أولا، ثم بحدوث التفاعل الرسمي والجماهيري في المناسبة، كونها مناسبة لجميع أهالي وزوار المنطقة الشرقية .

وقال الوابل ذلك معلقا على الحضور الجماهيري المميز الذي حدث خلال الحفل الرسمي، فضلا عن التفاعل الكبير مع الفعاليات المصاحبة والذي كان أكثر مما تم خلال السنوات الماضية، حيث تفاعل الجمهور من الرجال والنساء بمختلف فئاتهم العمرية، تفاعلا كبيرا مع الحفل الذي تم تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

ومضى الوابل قائلا بأن الحفل الذي يقام سنويا للاحتفال بعيد الفطر ، بات جزءا من البرنامج السنوي للمنطقة الشرقية، ويكفي أنه يحظى باهتمام رسمي كبير يمثله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والشركات الأهلية الخاصة، كل في مجاله وبطريقته، جعل هذا الحفل مميزا ويزداد تميزا عاما بعد عام.

وأضاف الوابل بأن هذا التفاعل الرسمي والجماهيري مع المناسبة التي هي مناسبة “دينية ووطنية واجتماعية”، جعل من اللجان المشرفة على المناسبة والموجهة من قبل إدارة صندوق المناسبات للبحث كل عام عن الجديد، والحرص على تقديم فعاليات متنوعة ومميزة ،

ولفت الوابل إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام يؤكده الحضور والتفاعل الذي أبداه الأهالي كان محفزا، وباعثا على الأمل، وفي الوقت نفسه يحملنا جميعا مسؤولية الحفاظ على الإنجاز وتحقيق المزيد من النجاحات التي ما فتئنا نتطلع لها، ونسعى قدر جهدنا للوصول إليها.

وختم الوابل تصريحه بتقديمه خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح، بدءا من المسؤول الأول في المنطقة وهو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وكافة المسؤولين الحكوميين الذين كانوا خير داعمين للفعالية على أكمل وجه، والشكر موصول لمجلس إدارة صندوق المناسبات وكافة العاملين في اللجان التنظيمية للفعاليات .

فعاليات

وأنت تسير على طريق الدمام الخبر السريع – الكباري – وقبل أن تقرر الإنعطاف يمينآ قاصدآ الإشارة الضوئية لحي الراكة بالخبر تخطف أنظارك تلك الهالة الضوئية المشعة باللون الأخضر المتوشحة بعلم المملكة تعتلي قبة الصالة الخضراء الصرح الرياضي العتيق والشامخ ستجد نفسك مجبرا على الإنعطاف يمينا قبل بلوغ الإشارة ببضع سنتيمترات يقودك فضولك لمعرفة مايخبأه هذا المكان.

بعد قيامك بإيقاف مركبتك في المواقف الكثيرة المخصصة للزوار تحت إشراف طاقم أمني وتنظيمي محترف في فن تنظيم الحشود وعند دخولك من أي بوابة تخطف أبصارك التجهيزات والإمكانيات التكنولوجية والبشرية التي خصصت لاستقبال الزائرين من مواطنين ومقيمين وزائرين والترحاب والابتسامة من قبل افراد فريق عمل تنظيم هذه الفعالية لتثير شغفك لاكتشاف كل الأركان والفعاليات التي تبدأ بمجرد دخولك للفناء الخارجي للمكان المستضيف للاحتفال حيث ستتناثر اجنحة الألعاب الكرنفالية الكثيرة والمتنوعة حيث ستجد نفسك بشكل تلقائي تنتظر دورك أمام أحدها ولن تزيد فترة انتظارك عن ثواني الدقيقة الواحدة للبدء بالمرح واللعب بسبب حرص المنظمين على تكافؤ عدد الأنشطة الترفيهية مع الطاقة الاستيعابية الكاملة العدد للمنشأة المستضيفة لتنتقل مابين لعبة (الرماية بالقوس) الى لعبة (كيس الفاصوليا) مرورا بلعبة (الحلقة) ولعبة (سكي بول) ثم (كسر اللوحة) ثم لعبة (رمي السهم) وغيرها الكثر وبجانب انك ستستمتع بتكرار اللعب بلا توقف في أي لعبة تفضلها وبجانب أنك لن تدفع أي مقابل هناك امكانية للفوز بجوائز مدهشة في حال اتقانك او نجاحك بأحدى تحديات الألعاب الكرنفالية.

وقبل أن تستكمل اللعب وقبل دخولك للصالة الداخلية ستجد أطفالك يناشدونك للبقاء للعب والتصوير مع الشخصيات الكرتونية والمهرجين ولاعبي السيرك المنتشرين في أرجاء الساحة الخارجية والذين يتفاعلون مع الحضور بالكثير من المرح والترحاب والودية .

مشاعر الحضور

وفي خضم تصاعد وتيرة السعادة الممتزجة بأجواء العيد والتي ستملأ مشاعرك ومشاعر مرافقيك في المكان الذي يسمح بحضور الجميع عائلات وافراد ستقودك أقدامك لداخل الصالة الخضراء لتجد المنظمين والمنظمات في استقبالكم بحفاوة الى مقاعد جلوسكم المخصصة حيث سيبدأ العد التنازلي لابتداء الفعاليات الجماعية في مسرح الصالة الذي يشدو بأغاني وطنية حماسية ولوحات فنية تلهب مشاعر الحضور والذين سيحظون بمشاهدة مسرح يحظى بأمكانيات تكنولوجية متطورة يقف خلفها طاقم أخراجي محترف يهتم بأدق التفاصيل ينطلق بعدها العرض بأوبريت وطني ممتزج بعروض فلكلورية يصدح به الفنان عايض برفقة مطربين متميزين قبل أن ترتفع وتيرة الجمال والتناسق بعرض اسطوري قادم من أوروبا يحييه فرقة (light blance) التي ستحول ظلام المسرح بعد اطفاء الأنوار الى شلال من الإبداع البصري تحت انغام الموسيقى تتصاعد معها صرخات المعجبين واصوات تصفيقهم اعجابا بكل فقرة ابداعية تقوم بها الفرقة التي جاب نجاحها ارجاء العالم .. وتستمر صناعة التألق والمفاجأة من الغرفة التجارية للحضور بعرض (اكروبات كوميدي) يأخذ الصالة المكتظة على مصراعيها بالحضور الى أجواء من الضحك والسعادة يرسمها أبطال العرض على وجوه الحاضرين بحركاتهم البهلوانية والقوالب الكوميدية التي يقدمونها على طريقة المدرسة الكوميدية القديمة وعلى طريقة (شارلي شابلن) .

مسرحية الطفل

وبعد إنتهاء كل فقرة يحتار الحاضر للفعاليات في تقييم أي فعالية قدمت كانت هي الأجمل؟ .. قبل ان يدخل الأطفال الحاضرين في رؤية عرض مشوق وعودة قوية ومتطورة لمسرح الطفل من خلال مشاهدة مسرحية (my little pony) التي ستطير بإدراكهم نحو عوالم افتراضية ابطالها شخصيات المهرة والتنانين المحببة والمعروفة لديهم في قالب درامي يحوي سيناريو تثقيفي وترفيهي يضفي لنفوس الأطفال متعة وتشويق سيلمحه ذويهم في اعينهم مع ابتداء العرض مباشرة .. فيما يستمتع الحاضر خلال الفواصل بين الفقرات بعروض حركية ورياضية خارقة من فرقة (الباسكت بول) مع إمكانية الاستمتاع بوجبة خفيفة وكوب قهوة ساخن وقطعة حلوى من عربات (الفود ترك) المنتشرة بأرجاء المكان مقابل أسعار مناسبة وفي متناول الجميع وتحت أشراف رقابي وصحي من الجهة المنظمة التي ستودعك بنفس الترحاب الذي أستقبلتك به بعد قضاء يوم عنوانه (عيدكم عيدنا .. وفرحكم هو نجاحنا) .

وتتواصل اليوم خامس أيام العيد فعاليات الصالة الخضراء التي تنطلق عند الساعة 7 مساء، فيما يحتضن مجمع الراشد بالخبر الفعاليات العائلية من الساعة 4 عصرا، كما تنطلق الفعاليات العائلية في دارين مول عند الساعة 4 عصرا.