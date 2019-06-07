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وفاة طفل وإصابة أربعة في حادث مروري بالحجرة في الباحة

وفاة طفل وإصابة أربعة في حادث مروري بالحجرة في الباحة
http://almnatiq.net/?p=738179
المناطق _ الباحة
توفي  طفل فيما أصيب أربعة بإصابات بين متوسطة وبسيطة إثر حادث مروري بالحجرة
وأوضح  المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنه وقع حادث تصادم مساء اليوم  ونتج عنها أربع إصابات وحالة وفاة.
 مشيرا بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 عن حادث تصادم الموقع الحجره أمام محطة الجوال وتم توجيه ثلاث فرق إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطه وإصابتين بسيطه، تم التعامل مع الإصابات إسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر الى مستشفى أضم العام وكانت الحالة الخامسه متوفيه بالموقع لطفل .

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