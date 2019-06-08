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النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات في وادي الدواسر وكاد أن يتسبب في مقتل آخرين
http://almnatiq.net/?p=738184
المناطق - الرياض

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهاته بسرعة القبض على الشاب صاحب فيديو إطلاق الرصاص في إحدى المناسبات المنتشر مؤخرَا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشمل توجيه القبض على الشاب، والده والتأكد من نظامية السلاح وامتلاكه التصريح النظامي.

وكان انتشر فيديو خلال الساعات الماضية يرصد نجاة شابين من الموت المحقق إثر سوء استعمال أخر للسلاح في إحدى المناسبات.

ووثق الفيديو لحظة حمل شاب رشاش في يده وتصادف إطلاقه النيران، خروج شابين آخرين من باب المنزل ولكنه تفاداهما في آخر لحظة.

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