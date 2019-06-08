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دوائي تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران

دوائي تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران
http://almnatiq.net/?p=738187
المناطق - الرياض

نفت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) في بيان توضيحي، الإشاعات التي تمت تداولها مؤخراً عن أدوية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران “القلق” وخطرها وضرورة إيقاف استخدامها.

وقالت الجمعية “إن ما يصاحب الطيران أو بعض الأماكن المرتفعة لدى بعض الأشخاص هي حالات مختلفة من الاضطرابات النفسية ومنها القلق واضطرابات المزاج وغيرها من الاضطرابات المختلفة، ومن الحالات المصاحبة للقلق والمصنفة من منظمة الصحة العالمية الخوف من الطيران أو فوبيا الطيران (Phobia of Flying) ونوبات الهلع (Panic Attacks) والتي تحتاج في حالات معينة تدخل في العلاج السلوكي وكذلك الدوائي”.

وأشارت إلى أن توقف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة للمصاب بفوبيا الطيران (القلق)، مشددة على توصيات، منها عدم التوقف أبداً عن استخدام الأدوية الموصوفة لمثل هذه الحالات وضرورة الإلتزام بتوصيات الطبيب المعالج، وكذلك أهمية دعم الأسرة والأصدقاء لمن يعاني من فوبيا الطيران، وعدم استخدام الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية ومراجعة الطبيب المختص لما قد يكون لها من أعراض جانبية. كما نوهت على ضرورة استشارة الصيدلي والإطلاع على النشرة الداخلية في حالة الأدوية اللاوصفية

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