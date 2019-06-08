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بلدية المنجور تحتفي بعيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تحتفي بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=738202
المناطق _ تبوك
احتفى أهالي مركز المنجور أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي بعنوان “عيدنا معاً غير” بتنظيم وإشراف من بلدية المنجور بحضور رئيس مركز المنجور صالح بن رفادة ورئيس بلدية المنجور المهندس سعيد بن محمد العمري وأهالي القرية وزوارها من القرى المجاورة والتابعة لها وذلك في الحديقة العامة للقرية.
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الفقرات الترفيهية والمسلية كما حضرت فقرة شكر وعرفان مهداه من أطفال القرية لأبطال الحد الجنوبي.
وتنوعت الفعاليات في المهرجان من فقرات التحدي للشباب وألعاب الأطفال والفرق الاستعراضية، كما تواجدت المسابقات الثقافية شارك بها معظم الفئات العمرية من رجال ونساء.
وجرى توزيع العديد من الجوائز القيمة للحضور من أجهزة بلايستيشن وجوالات وشاشات تلفزيونية كبيرة وجوائز أخرى.
وفي الختام جرى تكريم شركاء النجاح والمشاركين في الفعاليات من قبل رئيس المركز ورئيس البلدية.

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