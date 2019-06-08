محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد

أملج - فايز السميري

رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء أمس سباق الهجن بميدان الحوراء بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي نظمه نادي الهجن باملج مساء اليوم.

واقيم السباق لمسافة 5 كم شوط الزمول حقق المركز الاول سفر عقاب الشريف من الطايف والثاني فايز عيد الجهني والثالث عبدالقادر جلاب ، كما انطلق شوط الجذاع استعراضي للهجن التي تزينت بالاشدة والميركة والخِرج التي كان وركابها مجموعة من الشباب وحقق المراكز الثلاث ابناء سليم مسعود الفايدي.

وكان قد اقيم سباق في الفترة الصباحية شوط رئيسي للجداع حقق المركز الاول نايف مسلم البلوي والثاني المضمر الذهبي سليم مسعود الفايدي والثالث سفر غالب الشريف.

وفي الختام سلم راعي الحفل الجوائز على المراكز الاولى كما سلم جوائز الاشواط وتكريم والشكر للداعمين بحضور رئيس نادي الهجن باملج مفلح بن صبيان الجهني تخلل ذلك قصيدة بهذه المناسبة للشاعر محمد صالح المرواني.