احدث الأخبار

جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد
منطقة تبوك
 مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض
منطقة الرياض
 محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد
منطقة تبوك
 المعلمي: مسؤولية الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة تقع على عاتق إيران
أبرز المواد
 بلدية المنجور تحتفي بعيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر العمل الدولي بجنيف الأثنين المقبل
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ” فرحتكم عيدنا ” في الوجه
منطقة تبوك
 دوائي تنفي شائعة خطر أدوية فوبيا الطيران
أبرز المواد
 النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات في وادي الدواسر وكاد أن يتسبب في مقتل آخرين
أبرز المواد
 وفاة طفل وإصابة أربعة في حادث مروري بالحجرة في الباحة
أبرز المواد
 فعاليات غرفة الشرقية المجانية تستمر حتى 7 أيام العيد
المنطقة الشرقية
 الشرقية تزدان بأبهى حلتها بالزينة وتنوع الفعاليات التي أبهرت زوار موسم العيد
المنطقة الشرقية
جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد

جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد

منطقة تبوك
مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض

مدير الشؤون المالية والإدارية يعايد عدد من المراكز الإسعافية خارج مدنية الرياض

منطقة الرياض
محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد

محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد

منطقة تبوك
المعلمي: مسؤولية الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة تقع على عاتق إيران

المعلمي: مسؤولية الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة تقع على عاتق إيران

أبرز المواد

جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد

جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد
http://almnatiq.net/?p=738232
المناطق _ تبوك
نظمت جمعية التوحد بتبوك احتفالها السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدينة الألعاب سنوي بالمكان مول بحضور الأهالي وزوار المول.
وتضمن الحفل مسابقات وتوزيع حلوى العيد على الأطفال وتكريم المشاركين بالهدايا والألعاب وتذاكر مجانية في مدينة الألعاب سنوي.
وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني حرص الجمعية على مشاركتها فرحة العيد وبهجته مع أولياء الأمور وأطفالهم الذي هو من أهم أهدافها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ، وعلى أهمية حضور الأطفال المناسبات الاجتماعية ودمجمهم مع أقرانهم الذي من شأنه أن يساهم في تطورهم اجتماعيا ، مقدمة شكرها إلى إدارة مدينة الألعاب سنوي بالمكان مول على تعاونهم الدائم واستضافتهم الكريمة للحفل.

روابط ذات صلة

محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد

محافظ املج يرعى سباق الهجن بمناسبة العيد
بلدية المنجور تحتفي بعيد الفطر المبارك

بلدية المنجور تحتفي بعيد الفطر المبارك
انطلاق فعاليات ” فرحتكم عيدنا ” في الوجه

انطلاق فعاليات ” فرحتكم عيدنا ” في الوجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*