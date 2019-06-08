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سحب ممطرة برياح نشطة على بعض المناطق في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة

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سحب ممطرة برياح نشطة على بعض المناطق في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة

سحب ممطرة برياح نشطة على بعض المناطق في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة
http://almnatiq.net/?p=738239
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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