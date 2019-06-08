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انفجارات كبيرة تهز مناطق في ريف إدلب

انفجارات كبيرة تهز مناطق في ريف إدلب
http://almnatiq.net/?p=738242
المناطق - وكالات

هزّت انفجارات ضخمة ليل الجمعة-السبت محافظة إدلب، إثر إطلاق النظام السوري صواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية استهدفت محيط خان السبل وكفر بطيخ في ريف إدلب.

ونفّذ النظام السوري مؤخراً أكثر من 1250 ضربة جوية وبرية استهدفت ريفي حماة وإدلب في ظل المعارك المتواصلة بعنف شمال غرب حماة.

وتشهد محاور في ريف حماة معارك مستعرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، والفصائل المسلحة من جهة أخرى، في إطار الهجوم العنيف والمتواصل من قبل النظام على كرناز والحماميات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدمت الفصائل في بلدة كرناز وسط محاولات متواصلة للسيطرة عليها بشكل كامل فيما تحاول قوات النظام صد الهجوم، بينما تواصل الفصائل إشعال العشرات من الإطارات المطاطية للاستفادة من دخانها الكثيف للتشويش على الطائرات الحربية.

من جهتها، تواصل قوات النظام هجومها على محور تل ملح الاستراتيجي بغية استعادته. كما تشهد محاور القتال في ريف حماة عمليات قصف جوي وبري بشكل مكثف.

على صعيد متصل، ألقت طائرات النظام المروحية المزيد من البراميل المتفجرة على منطقة خفض التصعيد مستهدفةً الهبيط في جنوب إدلب، وكفرزيتا في شمال حماة. وارتفع إلى 99 على الأقل عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على منطقة خفض التصعيد الجمعة، مستهدفةً كلاً من مدينة خان شيخون وبلدات النقير والشيخ مصطفى والهبيط بريف إدلب الجنوبي، وكفرزيتا والأربعين واللطامنة وحصرايا والزكاة بريف حماة الشمالي.

كما ارتفع إلى 630 عدد القذائف الصاروخية التي أطلقتها قوات النظام على محاور القتال بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وريف إدلب الجنوبي بالإضافة لجبل الأكراد.

 

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