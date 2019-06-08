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انفجارات كبيرة تهز مناطق في ريف إدلب

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أبرز المواد

المصارع السعودي منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة

المصارع السعودي منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة
http://almnatiq.net/?p=738245
المناطق - واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أقيمت امس الجمعة منافسات WWE Super ShowDown على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب ، وشهدت تحقيق نجم WWE السعودي منصور الشهيل مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه في الحدث الرئيس (سوبر شوداون) الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا في حلبة واحدة.
كما شهد الحدث تحقيق (اندرتيكر) الفوز على (جولدبيرغ) في أقوى عروض WWE، فيما نجح (كوفي كينقيستون) في الحفاظ على لقب بطولة WWE.
وفي منافسة مثيرة في الحدث الكبير سوبر شوداون حقق راندي أورتن الفوز على تريبل اتش، فيما تغلب (سيث رولينز) على (بارون كوربن) في أولى نزالات سوبر شوداون جدة وينجح في الحفاظ على لقب بطولة اليونيفرسال ، وفي ثاني النزالات حقق (فين بالور) لقب انتركونتيننتال، فيما تغلب (شين مكمان) على (رومان رينز) في عرض شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
وتفوق (لارس سوليفان) على فريق (لوتشا هاوس بارتي) ، فيما فاز (راندي أورتن) على (تريبل اتش) بعد منافسة مثيرة.
وتأتي منافسات WWE ضمن نشاطات وبرامج الهيئة بالتعاون مع برنامج جودة، التي نالت اهتمامًا كبيرًا من جميع فئات المجتمع.

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