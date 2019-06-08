ترمب يعلق الرسوم على المكسيك بعد الاتفاق حول الهجرة

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو “تم تعليقها إلى أجل غير مسمى”.

وقال ترمب في تغريدة على “تويتر”: “يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرراً فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين ضد المكسيك، تم تعليقها إلى أجل غير مسمى”.

وأضاف أن “المكسيك وافقت بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية”.

وأوضح أن هذه التدابير ستؤدّي إلى “خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن “تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريباً وزارة الخارجية”.

وطالبت إدارة ترمب مكسيكو مراراً باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرّة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع غواتيمالا وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.

وهدّد ترمب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% اعتباراً من الاثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده. وأضاف أن النسبة سترتفع بمعدل خمس نقاط مئوية كل شهر وصولاً إلى 25%، وستبقى عند هذا الحد إلى حين استجابة مكسيكو لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة.

وأوقف ضباط الحدود الأميركيون أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم من المكسيك إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، وهو أعلى معدل شهري منذ 2006.

وقدمت المكسيك تنازلات خلال المحادثات، إذ عرضت إرسال 6000 جندي إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا، لكنها قالت أيضا إنها تريد حلا طويل الأمد يشمل التنمية الاقتصادية.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول، وكان سيتلقى ضربة قوية لو تم فرض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية.