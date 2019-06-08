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أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة
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المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 بالمئة، أمس الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت المملكة إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران ومع صعود الأسهم الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7 بالمئة.

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو اثنين بالمئة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي واحد بالمئة على مدار الأسبوع. ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني.

وأبلغ وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرا في روسيا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.

وقال إنه في حين تقترب أوبك من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

وتدعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأميركية مما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو “الذي رأيناه هو أن البنوك المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ في الاقتصاد.. في الولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسنرى مزيدا من التحفيز يضاف إلى السوق”.

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