سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

المناطق - متابعات

نشر حساب البحرية الأميركية على “تويتر”، مساء الجمعة، مقطع فيديو يُظهر المناورة التي أُجبر طراد أميركي على خوضها من أجل تفادي الاصطدام بمدمرة روسية، وصلت على بعد ياردات منه في البحر الفلبيني.

وكانت السفينة الأميركية الحربية “يو اس اس تشانسيلورزفيل USS Chancellorsville” تعمل في البحر الفلبيني حوالي الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، يوم الجمعة، عندما قامت السفينة الروسية “دي دي 572” بالمناورة على يمينها وخلفها في مسافة قريبة جداً وغير آمنة، لا تتجاوز 50 إلى 100 قدم.

وقال بيان البحرية الأميركية الذي نُشر على “تويتر”: “هذا العمل غير الآمن أجبر Chancellorsville على إعادة تشغيل جميع المحركات بالكامل والمناورة لتجنب الاصطدام”.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM

— U.S. Navy (@USNavy) June 7, 2019