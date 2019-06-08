سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

أبرز المواد
أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أبرز المواد
هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”

هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”

أبرز المواد
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

أبرز المواد

سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية
http://almnatiq.net/?p=738268
المناطق - متابعات

نشر حساب البحرية الأميركية على “تويتر”، مساء الجمعة، مقطع فيديو يُظهر المناورة التي أُجبر طراد أميركي على خوضها من أجل تفادي الاصطدام بمدمرة روسية، وصلت على بعد ياردات منه في البحر الفلبيني.

وكانت السفينة الأميركية الحربية “يو اس اس تشانسيلورزفيل USS Chancellorsville” تعمل في البحر الفلبيني حوالي الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، يوم الجمعة، عندما قامت السفينة الروسية “دي دي 572” بالمناورة على يمينها وخلفها في مسافة قريبة جداً وغير آمنة، لا تتجاوز 50 إلى 100 قدم.

وقال بيان البحرية الأميركية الذي نُشر على “تويتر”: “هذا العمل غير الآمن أجبر Chancellorsville على إعادة تشغيل جميع المحركات بالكامل والمناورة لتجنب الاصطدام”.

 

روابط ذات صلة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة
هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”

هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*