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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
http://almnatiq.net/?p=738271
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

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