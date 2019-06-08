احدث الأخبار

ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
أبرز المواد
 سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة
أبرز المواد
 هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 تركي الفيصل يكشف سبب رفض تسليم أسامة بن لادن للمملكة
أبرز المواد
 ترمب يعلق الرسوم على المكسيك بعد الاتفاق حول الهجرة
أبرز المواد
 المصارع السعودي منصور الشهيل بطلاً لسوبر شوداون بجدة
أبرز المواد
 انفجارات كبيرة تهز مناطق في ريف إدلب
أبرز المواد
 سحب ممطرة برياح نشطة على بعض المناطق في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة
أبرز المواد
 جمعية التوحد بتبوك تحتفي بالعيد
منطقة تبوك
ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

أبرز المواد
سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

أبرز المواد
أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أبرز المواد

ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
http://almnatiq.net/?p=738274
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية

سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية
أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*