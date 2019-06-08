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هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

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هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية

هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية
http://almnatiq.net/?p=738277
المناطق - وكالات

فضح الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، الفبركة الإعلامية التي يمارسها النظام الإيراني لخلق انطباع زائف عن قدراته العسكرية، مثل تعديل الصور باستخدام برنامج “فوتوشوب” لإظهار تزايد قوته الصاروخية. وكذلك الإدعاء بصناعة طائرات مقاتلة جديدة من خلال نشر صور مُحرّفة لطائرات قديمة.

ونشر حساب “فريق التواصل الألكتروني التابع لوزراة الخارجية الأميركية” على “تويتر” مقطع فيديو لهوك وهو يشرح التقنيات التي تستخدمها إيران للتعظيم من قدراتها العسكرية.

وقال هوك: “قامت إيران بتحرير صور على برنامج فوتوشوب لعمليات إطلاق صواريخ لمحاولة إظهار تزايد القدرة الصاروخية”.

وأضاف: “كما أنهم حرروا صوراً باستخدام فوتوشوب لطائرات قديمة وحاولوا تمريرها على أنها مقاتلات شبحية جديدة”، في إشارة إلى نماذج خداع إيران للعالم عن طريق التلاعب بالصور والمحتوى.

يُذكر أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، كان أكد في مؤخرا وفقا لـ”العربية” أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها. وأضاف أن البيت الأبيض لا يفرق بين النظام الإيراني والميليشيات التي يسلحها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية بحق إيران آتت أكلها.

وأشار هوك إلى أن دولاً عدة في الشرق الأوسط تواجه تهديدات من إيران، مشدداً على أن هناك خيارات عدة على الطاولة في واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران.

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