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الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60

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الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60

الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60
http://almnatiq.net/?p=738280
المناطق - متابعات

نفى الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ ما أُثير من شائعات قبل فترة من أن درجة الحرارة في عام ٢٠٤٠ ستصل إلى ٦٠ درجة مئوية.
ووفقاً لـ “سبق”، وقال الحصيني، رداً على كثرة التساؤلات والاستفسارات: لا يوجد توقع يحمل المصداقية بعد ٢١ سنة أن يحدث ذلك، وهذا لا يمكن قبوله نهائياً، وأن تصل درجة الحرارة إلى ٦٠ درجة، ليس من المعقول؛ لأن الله حين خلق الإنسان هيّأ له أسباب العيش، ومن أهمها “الطقس”، فيه راحة، وتكون فيه أمطار وبرودة وحرارة، وبالتالي إذا وصلت إلى ٥٠ درجة تقريباً، فهذا فيه أذى للإنسان والحيوان والنبات.

وأكّد أن وصول درجة الحرارة إلى ٦٠ درجة، غير معقول وغير منطقي أبداً، فالله أرحم من الجميع، وهذا اجتهاد ولا أرى أنه سيقع، وإن وقع فهذا في يد الله- والله أرحم بنا من أن تصل درجة الحرارة إلى ٦٠ درجة مئوية.. حتى الآن نسمع أن درجة الحرارة ٥٠ إلى ٥٤ ولكن تلبث عدة دقائق وتنزل تحت الخمسين، وهي في مناطق معروفة ومشهورة ولا يسكنها الناس.. أما ما تبقى من الكرة الأرضية فمعدلاتها طبيعية وأتوقع أن تكون كما هي لن تتغير.

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