القصيم الأعلى بعدد المصارف والسابعة بعدد السكان

المناطق - بريدة

جاءت منطقة القصيم في المركز الأول من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بعدد السكان، حيث يخدم الفرع الواحد 8.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق ، حيث تحتل المركز السابع بعدد السكان ، وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وبيانات رسمية ، فيما جاءت منطقة جازان الأقل في عدد فروع المصارف مقارنة بعدد السكان، رغم أنها السادسة من حيث الأعلى سكانا ، حيث أن أعلى ست مناطق سعودية في عدد السكان لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق، هي مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والمدينة المنورة وجازان.

وجاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد السكان، لكنها في المركز العاشر من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد 15.3 ألف فرد لمن أعماهم 15 سنة وما فوق.

وجاءت منطقة الرياض ثاني أعلى المناطق في عدد السكان بنحو 8.45 مليون نسمة، بنما احتلت المركز الثالث من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد 10.2 ألف فرد لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وحلت المنطقة الشرقية ثالثا من حيث عدد السكان، بينما جاءت في المركز الثاني من حيث عدد الفروع مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد نحو 9.5 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وجاءت رابعا، من حيث عدد السكان منطقة عسير، في حين احتلت المركز الخامس من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد نحو 12.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وحلت بعدها منطقة المدينة المنورة في المركز الخامس بين مناطق المملكة من حيث عدد السكان، لكنها جاءت في المركز التاسع من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، إذ يخدم الفرع الواحد 14.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

أما المركز السادس من حيث عدد السكان فكان من نصيب منطقة جازان، لكنها جاءت في المركز الأخير من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد نحو 22.2 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

أما المنطقة السابعة من حيث عدد السكان فجاءت “القصيم”، وفي المقابل جاءت في المركز الأول من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بعدد السكان، حيث يخدم الفرع الواحد 8.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

ثامنا، حلت منطقة “تبوك” من حيث عدد السكان، لكنها أتت في المركز السادس من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، إذ يخدم الفرع الواحد 13 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وحلت تاسعا، منطقة “حائل” من حيث عدد السكان، بينما أتت في المركز الرابع من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بعدد السكان، حيث يخدم الفرع الواحد 12.8 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وحلت عاشرا منطقة نجران من حيث عدد السكان، بينما جاءت في المركز الـ11 من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، إذ يخدم الفرع الواحد نحو 15.7 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وفي المركز الـ11 من حيث الأعلى في عدد السكان منطقة الجوف، لكنها جاءت في المركز السابع من حيث عدد الفروع مقارنة بالسكان، حيث يخدم الفرع الواحد 13.2 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

في الترتيب الـ12 من حيث الأعلى في عدد السكان حلت منطقة الباحة، بينما جاءت في المركز الثامن من حيث عدد الفروع مقارنة بعدد السكان، إذ يخدم الفرع الواحد 13.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

وأخيرا، حلت منطقة الحدود الشمالية من حيث عدد السكان، بينما جاءت في المركز الـ12 من حيث عدد فروع المصارف مقارنة بالسكان، إذ يخدم الفرع الواحد 15.9 ألف نسمة لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق.

بلغ عدد فروع المصارف في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، 2084 فرعا، لـ12 مصرفا سعوديا و15 مصرفا أجنبيا “27 مصرفا”، حيث يخدم الفرع الواحد 12.1 ألف فرد لمن أعمارهم 15 سنة وما فوق “المسموح لهم بفتح حساب بنكي”.