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إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف

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إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف

إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف
http://almnatiq.net/?p=738287
الطائف - عادل الزهراني

شهدت صلاة عيد الفطر في محافظة الطائف هذا العام اطلاق ادارة الأوقاف والمساجد والدعوة والارشاد عدد من المبادرات تعد الأول من نوعها وهي دعم المصليات الكبرى بمساند للظهر، وتوزيع عدد كبير من الهدايا على الأطفال.
وأوضح مدير ادارة الأوقاف والمساجد والدعوة والارشاد بالطائف عبدالرحمن بن محمد الحارثي أنه تم فتح خمس مصليات للعيد في المحافظة، بعد استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدراجها ضمن قائمة المصليات المعتمدة لعيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، إلى جانب 280 جامعاً بالمحافظة والمراكز التابعة لها، حيث وجه وزير الشؤون الإسلامية اعتماد فتح مصلى الخالدية، مصلى الحوية، مصلى الردف، مصلى ليه، ومصلى القيم، والتي تعد من أكبر المصليات المكشوفة في المحافظة، وأمها آلاف المصلين في صلاتي العيدين.
وأضاف الحارثي أن الإدارة سعت إلى انهاء توسعة مصلى النساء في جامع عبدالله بن العباس واعطاءهم مساحة في المنطقة المكشوفة لراحة المصليات، مشيراً أن ذلك يأتي بتوجهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومتابعة مستمرة من فضيلة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم الخامري.

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