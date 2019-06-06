انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

المناطق - حائل

بدأ التسجيل في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل ١٤٤٠ هـ النسخة الثانية.