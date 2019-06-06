احدث الأخبار

انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية
منطقة حائل
 إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 القصيم الأعلى بعدد المصارف والسابعة بعدد السكان
منطقة القصيم
 الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60
أبرز المواد
 هوك: إيران تستخدم “فوتوشوب” لخداع العالم بشأن قدراتها العسكرية
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده
أبرز المواد
 سفينة حربية أميركية تتفادى الاصطدام بمدمرة روسية
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز 3% بدعم من تصريحات المملكة
أبرز المواد
 هواتف هواوي الجديدة بدون “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 تركي الفيصل يكشف سبب رفض تسليم أسامة بن لادن للمملكة
أبرز المواد
انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

منطقة حائل
إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف

إدارة المساجد تعايد الأطفال في مصليات العيد بالطائف

منطقة مكة المكرمة
القصيم الأعلى بعدد المصارف والسابعة بعدد السكان

القصيم الأعلى بعدد المصارف والسابعة بعدد السكان

منطقة القصيم
الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60

الحصيني يكشف حقيقة وصول درجة الحرارة إلى 60

أبرز المواد

انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=738290
المناطق - حائل
بدأ التسجيل في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل ١٤٤٠ هـ النسخة الثانية.
وقد دشن المبادرة في نسختها الثانية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل في احتفال العيد بالمغواة، وتنطلق الدراسة في مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الانجليزية الذي تنظم بشراكة من غرفة حائل والإدارة العامة للتعليم بحائل وجامعة حائل في 13 شوال الجاري حيث خصص 1600 مقعد للطلاب والطالبات ، وستقام على مرحلتين كل مرحلة تستمر 20 يوماً ، وخُصصت قاعات تدريبية في غرفة حائل للطلاب بينما سيكون مقر الطالبات في مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات ، وسيقوم بتقديم الدورات مدربين من الجنسية الامريكية والبريطانية وجنوب أفريقيا ، وستُقدم الدورة من 2 ظهراً إلى 8 مساءاً بواقع ساعتين دراسة لكل فترة، والدراسة مجانية في المبادرة، كما حددت اللجنة المنفذة للمبادرة رابط ( hailedu.net/eng/register ) يتم من خلاله التسجيل للراغبين الإلتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات. وسيتم فرز الطلاب المتقدمين وإجراء اختبار قياس المستوى لهم . وتهدف هذه المبادرة النوعية في المملكة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية .

روابط ذات صلة

معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم اللإبتسامه علی الأباء

معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم اللإبتسامه علی الأباء
بلدية مدينة الكهفة تحتفل بالعيد بفعاليات ترفيهية متنوعة

بلدية مدينة الكهفة تحتفل بالعيد بفعاليات ترفيهية متنوعة
معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء

معايدة المسنين وزيارات مظاهر العيد بحائل ترسم الإبتسامه علی الأباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*