انطلاق التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

بدأ التسجيل في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل ١٤٤٠ هـ النسخة الثانية.
وقد دشن المبادرة في نسختها الثانية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل في احتفال العيد بالمغواة، وتنطلق الدراسة في مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الانجليزية الذي تنظم بشراكة من غرفة حائل والإدارة العامة للتعليم بحائل وجامعة حائل في 13 شوال الجاري حيث خصص 1600 مقعد للطلاب والطالبات ، وستقام على مرحلتين كل مرحلة تستمر 20 يوماً ، وخُصصت قاعات تدريبية في غرفة حائل للطلاب بينما سيكون مقر الطالبات في مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات ، وسيقوم بتقديم الدورات مدربين من الجنسية الامريكية والبريطانية وجنوب أفريقيا ، وستُقدم الدورة من 2 ظهراً إلى 8 مساءاً بواقع ساعتين دراسة لكل فترة، والدراسة مجانية في المبادرة، كما حددت اللجنة المنفذة للمبادرة رابط ( hailedu.net/eng/register ) يتم من خلاله التسجيل للراغبين الإلتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات. وسيتم فرز الطلاب المتقدمين وإجراء اختبار قياس المستوى لهم . وتهدف هذه المبادرة النوعية في المملكة إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية .
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