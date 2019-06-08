مطار الأمير نايف بالقصيم يستهل الصيف برحلات مباشرة إلى سراييفو

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يستهل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم إجازة صيف 2019 بإطلاق أولى رحلاته المباشرة والمنتظمة إلى مدينة سراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك ابتداء من يوم الثلاثاء 11 يونيو عبر رحلتين في الأسبوع بواسطة شركة الطيران البوسنية Fly Bosnia ليضيف هذه المدينة العريقة والهامة إلى شبكة وجهاته المتنامية إلى القارة الأوروبية.

وستنطلق الرحلات عبر طائرات الإيرباص من طراز A319 بسعة مقعدية لأكثر 150 راكباً بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والخميس بدءً من الساعة 3.30 فجراً.

ويأتي إطلاق مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم لهذه الرحلة إلى وجهة أوروبية نظير ما يشهده من توسع مستمر في تسيير الرحلات الدولية وخصوصاً في فصل الصيف بقيادة الأستاذ محمد بن عايد المجلاد مدير المطار ، الذي ساهم وبشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة بالمطار من خلال ربط منطقة القصيم بمدن المملكة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بتسيير رحلات دولية وتطوير المطار بشكل عام ، حيث تم تكريمه من قبل الهيئة العالمية لتبادل المعرفة في مؤتمرها الثالث الذي عقد في دبي بوسام الريادة والابتكار والتميز ليكون أنموذجاً للمسؤول الذي يعرف كيف يصنع الإنجاز والإعجاز.

ويُسير المطار رحلات دولية إلى القاهرة والاسكندرية بمصر ، واسطنبول وطربزون وأردو بتركيا ، والمنامة بالبحرين ، ودبي والشارقة بالإمارات ، وباكو بإذربيجان ، وسراييفو بالبوسنة والهرسك.