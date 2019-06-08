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الانتقالي السوداني : حريصون على التوصل إلى تفاهمات

الانتقالي السوداني : حريصون على التوصل إلى تفاهمات
http://almnatiq.net/?p=738312
المناطق - وكالات

أعلن المجلس الانتقالي السوداني، اليوم السبت، أنه يثمن مبادرة رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، للوساطة، مؤكداً حرصه على التفاوض للتوصل إلى تفاهمات مرضية.

وقال المجلس الانتقالي: “نسعى للوصول بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان”، وفق بيان مكتب رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

من جانبها، عبّرت إثيوبيا عن ارتياحها لنتائج المحادثات التي أجراها رئيس وزرائها مع الفرقاء السودانيين في الخرطوم الجمعة.

ودعا آبي أحمد إلى انتقال ديمقراطي “سريع” في السودان، مشيراً في بيان: “يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد”.

كما شدد على بقاء بعثة الاتحاد الإفريقي في خدمة الأطراف السودانية حتى التوصل إلى اتفاق، معلناً أنه سيقوم بجولة ثانية من المباحثات خلال أسبوع مع كل من طرفي الأزمة.

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