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مقتل 4 متورطين جدد في هجوم الكمين بسيناء

مقتل 4 متورطين جدد في هجوم الكمين بسيناء
http://almnatiq.net/?p=738315
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في تنفيذ الهجوم على كمين أمني فجر الأربعاء الماضي، صبيحة أول أيام عيد الفطر، بالعريش بشمال سيناء.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه “استمراراً لجهود ملاحقة وتتبع العناصر، المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية، جنوب العريش فجر الأربعاء، فقد رصدت عمليات المتابعة، وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات، الكائن بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم”.

وأشارت إلى أنه تم مداهمة العقار وتبادل إطلاق النار، مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن “مصرع 4 منهم، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وحزام ناسف”.

وأمس الجمعة، أعلنت الوزارة مقتل 8 من المتورطين في الهجوم،كما أعلنت مساء الأربعاء مقتل 14 آخرين من منفذي الهجوم في عمليات مداهمة لأوكار اختبائهم في العريش وضواحيها.

وكان إرهابيون قد هاجموا كميناً بسيناء فجر الأربعاء، ما أسفر عن مصرع ضابط وعدد من الجنود.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن عناصر إرهابية استهدفوا “كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش، وأن الاشتباك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، بالإضافة لضابط وأمين شرطة و6 جنود.

وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم، حيث ذكرت وكالة “أعماق” التابعة له أن مقاتليه شنوا هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية داخل مدينة العريش.

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