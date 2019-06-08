صعود الجبل ومسرح الطفل وأوبريت قائد في عيد الشبحة

أملج - فايز السميري

في ليلة مطرزة بكل ماهو جميل رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء امس مهرحان عيد الفطر المبارك بمركز الشبحة تحت مسمى “عيدنا غير” والذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة وبدعم ومساهمة من عدد من رجال الأعمال بمركز الشبحة ومشاركة من لجنة التنمية الاجتماعية باملج ومجمع عيادتي لطب الأسنان.

إنطلقت فعاليات المهرجان عصراً بمسابقة صعود الجبل والتي شارك بها عدد من المتسابقين من الشبحة ومن خارجها ، وبعد ذلك قدمت فرقة الشبحة للموروث الشعبي فن الملعاب والذي يقدم دائماً في المناسبات مثل مناسبة الأعياد، وبعد صلاة المغرب انطلق مسرح الطفل والذي شاركت في تقديمة فرقة لحظات المرح الترفيهية وقدموا فقرات ومسابقات اسعدت الحضور وتحديداً الأطفال مما أدخل البهجة والسرور علي نفوس الأطفال وهذه أحد أهم أهداف المهرحان وهي رسم البسمة على شفاه الحضور ومن بينهم ا لاطفال.

وبعد صلاة العشاء إنطلق الحفل الخطابي الرسمي برعاية المحافظ وبحضور مدراء ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة وعدد من مشائخ القبائل وجمع غفير من الحضور الذي توافد من كل صوب للاستمتاع بفقرات المهرجان، الحفل الخطابي والذي قدمه المهندس حامد الحبيشي أنطلق بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ مسلم رهيدن، ثم كلمة ترحيبية لرئيس مركزالشبحة رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة محمد بن صميط الجهني رفع خلالها التهنئة بمناسبة العيد للقيادة الرشيدة باسم اهالي الشبحه والقرى والهجر التابعة والمراكز المجاوره أكد خلاها على ان هذه المهرجانات فرصه للشباب والأسر المنتجه بالمشاركة في العمل والإبداع ، كما وجه الشكر للجهات المشاركة ممثلة في بلدية الشبحه والدفاع المدني ومخفر الشرطه والمركز الصحي وأعضاء اللجنه السياحية ولجنة التنمية الاجتماعيه بأملج ومجمع عيادتي لطب الاسنان .

، بعد ذلك مشاركة بعنوان إظهار فرحة العيد قدمها الشيخ عبدالرحمن الحبيشي ثم قصيدة القاها الشاعر ماجد حميدان بعد ذلك أوبريت سلام يا قائد مسيرتنا كلمات بخيت حامد وأداء محمد جبارة، ثم تعريف قدمه الأستاذ حماد حامد عن سبب تسمية الشبحة بريع مصر، بعد ذلك مشاركة فرقة فوشيا للأطفال بعرض مسرحي، ثم فيلم وثائقي عن مركز الشبحة، بعد ذلك فقرة استعراض الجمال علي مسرح الإحتفال وكانت فقرة مثيرة جداً تفاعل معها الحضور، ثم شيلة عيدي ياديرتي كلمات نايف عبدالله الحبيشي وأداء المنشد ابورفيف، بعد ذلك

بدأت فقرة المحاورة الشعرية والتي احياها كل من الشاعر محمد متروك السناني والشاعر وصل العطياني،

وقد عبر سعادة محافظ أملج بعد نهاية فقرات المهرجان عن بالغ سعادته بما شاهده من حضور كثيف وفقرات مميزة وتكاتف جميل بين أفراد فريق العمل ودعم مميز من رجال الأعمال والأهالي لمثل هذه الأعمال المجتمعية التي تصهر الجميع في قالب واحد تحت شعار كلنا في خدمة الوطن مقدماً شكره للجنة التنمية السياحية بمركز الشبحة ولبلدية الشبحة على العمل والتنظيم المميز.