مدرجات الصالة الخضراء تشتعل حماسا مع عروض الباسك بول و light blance

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تتواصل الساعة الرابعة من مساء اليوم فعاليات مسرح الطفل التي تقام ضمن فعاليات حفل الأهالي بالمنطقة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد40 الذي ينظمه صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في مجمع الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام لليوم السادس وذلك من خلال عدة انشطة منها مسرح يحتضن مواهب وابداعات الاطفال مرورا بركن التصوير الفوري والرسم الحر والعاب الذكاء والرسم على الوجه وركن الموني كير بالإضافة الى فعالية العاب الواقع الأفتراضي الالكترونية (VR) .

وكانت قد اختتمت مساء الأمس الفعاليات المقامة في الصالة الخضراء والتي اقيمت على مدى 5 ايام وذلك بحضور اكتظت به المدرجات استمتع خلاله الحضور بعروض فلكلورية وطنية وعروض فرقة (light blance) التي لاقت الفقرات التي قدموها نجاحا منقطع النظير كما هو حال عروض اكروبات كوميدي ومسرحية الأطفال (my little bony) وعرض لمواهب فرقة الباسكت بول بالإضافة الى فعاليات الألعاب الكرنفالية المصاحبة وقد اتيح الدخول والاستمتاع بمشاهدة العروض واللعب في الألعاب المصاحبة للأحتفال مجانا لكافة الحاضرين عوائل وأفراد.

واجمع عدد من الزوار على نجاح الفعاليات ، وجاء هذا الاجماع بعد إيجاد وتبني عدد من الفعاليات الجديدة والغير مكررة مما زاد الاقبال على مواقع الفعاليات، مقدمين الشكر لصندوق المناسبات بغرفة الشرقية الذي ساهم في ادخال البسمة في نفوسهم ومن قبلهم نفوس ابنائهم.

كما اشدوا بالجهود التي قدمت حزمة من الفعاليات المتنوعة واعتبروها هدية ثمينه ودعوا إلى الاستمرار في إقامة وتنفيذ مثل هذه الفعاليات وخاصة في الأعياد والاجازات.

وقال عماد البيك ولؤي الجساس –زوار- ان الفعاليات جيده بسبب مساحات الاماكن والاقبال الكبير من الاطفال على الفعاليات التي تقام في المجمعات التجارية والتي تحوي على عمق ترفيهي وتعليمي، وكنا سعداء بجانب أبنائنا من هذا التنوع، مقدرين الجهد المقدم من قبل غرفة الشرقية لنجاح هذه الفعاليات، ونتمنى استمرارها.

فيما امتدح فهد الشهري-زائر-فعاليات عيد الشرقية لهذا العام وقال غير مستغرب النجاح مادام هناك من يخطط ويرسم ويتابع هذا الجهد لإنجاح فعاليات العيد واسعاد زوار المنطقة الشرقية.

واكد سعيد عبدرب النبي-زائر- ان الوقت مناسب والأماكن مناسبة لاسيما الفعاليات التي تقام داخل المجمعات التجارية، وقال ان البحث عن الفعاليات والبرامج المحببة للأطفال والعائلات يعتبر من أقوى الوسائل والطرق لقضاء الوقت وسط أجواء مرحة.

وأضاف سليمان العجيان و عبدالله الهران-زوار- بان ساعات من المتعة تقدمها فعاليات المنطقة الشرقية هذا العام في العديد من الأماكن، وهذا مرتبط بالجهد البشري في تنوع الفعاليات وكيفية الحفاظ على الزوار وتشجيعهم على الحضور يوميا في جميع الأماكن بالمنطقة ، فالشرقية هذا العام فعلا لبست ثوب الفرح بكثرة الفعاليات .

وتحولت ساعات العيد إلى جسر للتواصل العائلي وتسجيل اجمل اللحظات للأبناء في سن الطفولة، واستقبل منذ يومه الأول الاف الزوار المقيمين في المملكة من دول مختلفة والذين حضروا خصيصا لمشاهدة فعاليات عيد الشرقية والتعرف عن قرب على انشطتها، في الوقت الذي وثق عدد من الزوار فعاليات هذا العيد بكاميراتهم وهواتفهم ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي كان لها صدى واسع.

وعبر الزوار عن سعادتهم البالغة بزيارة الفعاليات برفقة اطفالهم لاسيما الفعاليات المقامة في المجمعات التجارية وفرصة التجول في كافة المواقع والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية المتنوعة فيما التقطت عدسات كاميراتهم الصور للفعاليات وصور اطفالهم بعد تلوين وجوههم بأشكال جميلة الى جانب تجربة الحناء على كفوف الأطفال من البنات ووثقوها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

الى ذلك تفاعل الحضور وخصوصا من الاطفال مع الفقرات التي تضمنتها الفعاليات حيث شارك الكثير من الاطفال في الاركان الموجودة، والمسابقات، وشهد مجمع دارين مول بالدمام، مشاركة كبيرة من الاطفال، في ركن المسابقات والجوائز حيث قدموا ما لديهم من مواهب الذهنية، بالإضافة الى عروضهم الحركية التي استحقوا على أثرها جوائز قيمة توزع يوميا على المشاركين من الاطفال وعائلاتهم، وكذلك اركان التصوير والرسم وغيرها.

يذكر ان فعاليات مجمع الراشد تستقبل اليوم زوارها من الساعة 4 عصرا فيما يستقبل دارين مول زواره في التوقيت نفسه.