“الأرصاد” تعتمد أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقتها

المناطق - واس

اعتمد معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة الهيئة التي نظمتها ضمن برنامج شركاء من أجل جودة الحياة 2019م, بالتعاون مع وزارة التعليم, وذلك بهدف نشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن تكريم الفائزين سيتم بالتزامن مع احتفائها باليوم العالمي للبيئة, الذي يُعد أكبر حدث سنوي للأمم المتحدة يشجع على إذكاء الوعي والالتزام العالميين بحماية كوكبنا تحت شعار “دحر تلوث الهواء”، وذلك بهدف استكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن مسابقة الهيئة تضمنت خمس فئات ترسخ مبدأ حماية البيئة، وهي فئة التصوير الفوتوغرافي، وفئة التصميم الإلكتروني، وفئة الفيلم البيئي, وأفضل مبتكر بيئي وأفضل نادي بيئي.