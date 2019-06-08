احدث الأخبار

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين
أبرز المواد
 إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تعتمد أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقتها
منطقة الرياض
 مدرجات الصالة الخضراء تشتعل حماسا مع عروض الباسك بول و light blance
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك غدٍ الأحد
أبرز المواد
 مسرح الطفل والأسرة يجذب زوَّار مهرجان “فرحة عيد” بالقطيف
المنطقة الشرقية
 صعود الجبل ومسرح الطفل وأوبريت قائد في عيد الشبحة
منطقة تبوك
 مقتل 4 متورطين جدد في هجوم الكمين بسيناء
أبرز المواد
 الانتقالي السوداني : حريصون على التوصل إلى تفاهمات
أبرز المواد
 مطار الأمير نايف بالقصيم يستهل الصيف برحلات مباشرة إلى سراييفو
منطقة القصيم
رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

أبرز المواد
إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

أبرز المواد
“البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

“البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة
http://almnatiq.net/?p=738363
المناطق - وكالات

بالرغم من الأزمات التي توالت على “هواوي” مؤخرا، أعلنت الشركة الصينية، السبت، أنها حصلت على عقود لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم، حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها أبرمت 46 عقدا في هذه الدول، وفقا لما أوردت وكالة الصين الجديدة “شينخوا”.

وكان أحدث هذه العقود، الخميس، عندما أبرمت “هواوي” اتفاقا مع شركة الاتصالات الروسية “إم تي إس” لتطوير شبكة “الجيل الخامس” في روسيا، خلال السنة المقبلة.

وفي الصين، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تراخيص “5G” ذات الاستخدام التجاري، لشبكة البث الصينية وأكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين، وهي: “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل” و”تشاينا يونيكوم”.

وذكرت “هواوي” أنها شحنت أكثر من 100 ألف محطة خاصة بـ”5G”، مما يعني أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في هذا المضمار.

وكان عملاق التكنولوجيا الصيني قد ذكر أنه أجرى أول مكالمة عبر الشبكة الجديدة في فبراير 2018، كما أطلق هواتف ذكية تلائم هذا الجيل من الشبكات.

وتمتاز شبكة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تحميل فيلم بدقة علية خلال لحظات معدودة.

ويأتي حديث الشركة عن حصيلة العقود العالمية في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة من الغرب، الذي يعتبر أن الشركة تستخدم الجيل الخامس كأداة تجسس في يد الحكومة الصينية، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين
إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء

إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء
“البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

“البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*