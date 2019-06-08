رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

المناطق - وكالات

بالرغم من الأزمات التي توالت على “هواوي” مؤخرا، أعلنت الشركة الصينية، السبت، أنها حصلت على عقود لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس في 30 دولة حول العالم، حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها أبرمت 46 عقدا في هذه الدول، وفقا لما أوردت وكالة الصين الجديدة “شينخوا”.

وكان أحدث هذه العقود، الخميس، عندما أبرمت “هواوي” اتفاقا مع شركة الاتصالات الروسية “إم تي إس” لتطوير شبكة “الجيل الخامس” في روسيا، خلال السنة المقبلة.

وفي الصين، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تراخيص “5G” ذات الاستخدام التجاري، لشبكة البث الصينية وأكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين، وهي: “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل” و”تشاينا يونيكوم”.

وذكرت “هواوي” أنها شحنت أكثر من 100 ألف محطة خاصة بـ”5G”، مما يعني أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى في هذا المضمار.

وكان عملاق التكنولوجيا الصيني قد ذكر أنه أجرى أول مكالمة عبر الشبكة الجديدة في فبراير 2018، كما أطلق هواتف ذكية تلائم هذا الجيل من الشبكات.

وتمتاز شبكة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تحميل فيلم بدقة علية خلال لحظات معدودة.

ويأتي حديث الشركة عن حصيلة العقود العالمية في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة من الغرب، الذي يعتبر أن الشركة تستخدم الجيل الخامس كأداة تجسس في يد الحكومة الصينية، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة.