احدث الأخبار

الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض
أبرز المواد
 إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتبيع النفط سرا
أبرز المواد
 رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين
أبرز المواد
 إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن 168 وظيفة للرجال بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تعتمد أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقتها
منطقة الرياض
 مدرجات الصالة الخضراء تشتعل حماسا مع عروض الباسك بول و light blance
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك غدٍ الأحد
أبرز المواد
 مسرح الطفل والأسرة يجذب زوَّار مهرجان “فرحة عيد” بالقطيف
المنطقة الشرقية
 صعود الجبل ومسرح الطفل وأوبريت قائد في عيد الشبحة
منطقة تبوك
 مقتل 4 متورطين جدد في هجوم الكمين بسيناء
أبرز المواد
الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض

الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض

أبرز المواد
إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتبيع النفط سرا

إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتبيع النفط سرا

أبرز المواد
رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

أبرز المواد

الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض

الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض
الجيش اليمني
http://almnatiq.net/?p=738368
المناطق - واس

فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سيطرتها على مزارع النسيم الواقعة بين مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.
وقال مصد عسكري يمني، إن التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة.
وبحسب بيان للمركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن ميليشيا الحوثي الارهابية شنت هجومًا مضاداً في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثره معارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين.

روابط ذات صلة

إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتبيع النفط سرا

إيران تقر بقسوة العقوبات.. وتبيع النفط سرا
رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة

رغم الأزمة.. هواوي تحصد عقود “الجيل الخامس” في 30 دولة
الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

الحكومة اليمنية تطالب بفرض مزيد من الضغوط لردع المتمردين الحوثيين عن استهداف المدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*