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أهالي ضباء يحتفون بالعيد بفعاليات تستمر لـ 9 أيام

أهالي ضباء يحتفون بالعيد بفعاليات تستمر لـ 9 أيام

منطقة تبوك

أهالي ضباء يحتفون بالعيد بفعاليات تستمر لـ 9 أيام

أهالي ضباء يحتفون بالعيد بفعاليات تستمر لـ 9 أيام
http://almnatiq.net/?p=738376
المناطق - تبوك

احتفى أهالي محافظة ضباء مساء أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440، وذلك في كرنفال بهيج أقيم بمنتزه الأمير فهد بن سلطان البحري ، ويستمر لمدة 9 أيام ، وبتنظيم بلدية ضباء ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة .
وأوضحت اللجنة المنظمة أن فعاليات العيد ستشمل ولاول مرة بالمنطقة عروض موسيقية ستحتضنها واجهة الامير فهد بن سلطان البحرية في ضباء وتمتد لمده 9 ايّام ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك ( زون فله ) وتتضمن ابرز فعالياتها استضافتها للعازف المصري المشهور محمود سرور وفرقة الفنان السعودي فؤاد كدوان الموسيقية وعروض للفلكلور الساحلي و مسرح المواهب و استعراضات لمحترفين الدرجات الهوائية و النارية والاسكوتر ومسرح الاطفال ، كما تشمل الفعاليات البوتات التسويقية و ساحة العاب الاطفال والكافيهات والالعاب البهلوانية والكثير من الجوائز والمفاجآت.
ودعا الدكتور ” اللجنة ” الأهالي وزوار ضباء للحضور والإستمتاع بهذه الفعاليات التي تبرز واجهة ضباء السياحية.

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