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إسبانيا تخطط لاستضافة مونديال 2030 مع البرتغال

إسبانيا تخطط لاستضافة مونديال 2030 مع البرتغال
http://almnatiq.net/?p=738394
المناطق - وكالات

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، أنه يسعى لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع البرتغال.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا أعلن فيه أنه سيبدأ مع نظيره البرتغالي في تحليل جدوى تقديم عرض مشترك في المستقبل القريب لتنظيم مونديال 2030.

وجاء في البيان الرسمي أن “كلا الاتحادين الإسباني والبرتغالي سيقدما مقترحاتهما إلى حكومتيهما، من أجل المضي قدما في المرحلة التالية، لأن قرارات الحكومتين ستكون حيوية في تأكيد ما إذا كان يمكن تقديم عرض رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أم لا”.

ويوجد حاليا ثلاثة عروض مؤكدة لمونديال 2030، التي ستتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم في الأوروغواي عام 1930، اثنتان منها ملفات مشتركة، هما ملف أمريكي جنوبي يجمع الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي وتشيلي، وملف أوروبي يجمع بين رومانيا واليونان وصربيا وبلغاريا، وعرض فردي من المغرب.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف قطر نهايات بطولة كأس العالم 2022، بينما حصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على شرف تنظيم مونديال 2026.

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