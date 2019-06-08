احدث الأخبار

“التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم
أبرز المواد
 السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
أبرز المواد
 وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي
أبرز المواد
 دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين
أبرز المواد
 إسبانيا تخطط لاستضافة مونديال 2030 مع البرتغال
أبرز المواد
 مصادر: واشنطن طلبت من إسرائيل الاستعداد لتوجيه ضربة أمريكية لإيران
أبرز المواد
 “البلدية والقروية”: فعاليات العيد سجلت حضور أكثر من 3 مليون و 466 ألف زائر
أبرز المواد
 رفض فلسطيني لتصريح السفير الأمريكي بـ”حق” إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة
أبرز المواد
 أهالي ضباء يحتفون بالعيد بفعاليات تستمر لـ 9 أيام
منطقة تبوك
 “العمل”: تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بعد أسبوع
أبرز المواد
 وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتقدم في شمال حجة ويستعيد مزارع النسيم بين ميدي وحرض
أبرز المواد
“التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

“التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

أبرز المواد
السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

أبرز المواد
وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي

وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي

أبرز المواد
دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين

دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين

أبرز المواد

“التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم

“التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم
http://almnatiq.net/?p=738407
المناطق - الرياض

صدر عن وزارة التعليم مؤخرًا دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم (أهلي – عالمي – جاليات – معاهد ومراكز)، باللغتين العربية والإنجليزية ليتسنى للمستثمر الأجنبي الإفادة منه بعد أن قامت وزارة التعليم بتنفيذ الأمر السامي الكريم بفتح الاستثمار الأجنبي في التعليم، وفقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويتضمن الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار بقطاع التعليم، والشروط والضوابط من حيث أهلية المستثمر، وشروط المؤسسات والشركات، إضافة إلى شروط تجهيزات المدارس، والمعاهد والمراكز، وكذلك الاشتراطات التي يلتزم بها طالب ترخيص (مدرسة أهلية / عالمية) لذوي الاحتياجات الخاصة (تربية خاصة).
ويرصد الدليل ثمانية أنشطة ترخص لها وزارة التعليم، وفق اشتراطات واضحة، تدخل تحتها أنواع التراخيص الموجهة للمدارس الأهلية، والمدارس العالمية، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، إضافة إلى معاهد اللغة الإنجليزية، ومعاهد تعليم الخط العربي، ومدارس الجاليات.
وتحت عنوان “رحلة المستثمر” يتعرف المستفيد على خطوات الحصول على الترخيص النهائي، انطلاقًا من المنصة الميسرة الإلكترونية للمستثمرين، متضمنة المدخلات، والمخرجات، والوقت المستغرق لكل عملية إلكترونية، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، والعالمية، ورياض الأطفال، والمجالات التي يتم خلالها تكريم المدارس المميزة من حيث تفوق طلابها، والعناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية، والحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية، والتميز بالتجارب الإبداعية المبتكرة التي تخدم التعليم، وضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الإدارة، والبرامج الإثرائية التي تقدمها المدرسة، والخدمات المقدمة للمجتمع .

للاطلاع على التفاصيل :

– رابط النسخة العربية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdf

– رابط النسخة الإنجليزية /

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/in-g-english.pdf

روابط ذات صلة

السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة

السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي

وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي
دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين

دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*