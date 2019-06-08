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وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

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وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=738425
المناطق - واس

تنظم وزارة الثقافة حفلاً موسيقياً لأوركسترا “لاسكالا” الإيطالية في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض مساء يوم الجمعة 14 يونيو الجاري, بعنوان “رحلة أوبرالية” ستقدم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي، ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا جواكينو روسيني، جوزيبي فيردي، وبييترو ماسكاني حيث تتناول هذه الرحلة تطور الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.

وفتحت وزارة الثقافة فرصة حضور الأمسية للجمهور من كافة الشرائح مجاناً من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://moc.gov.sa/ar/events/209 ، وذلك في سياق حرص الوزارة على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور، وخلق فضاء فني يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ما يُتيحه وجود أوركسترا عالمية في المملكة من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

وتعد أوركسترا “لاسكالا” من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخاً عريقاً يمتد لنحو 250 عاماً, وهي حالياً المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا, السمفونيات والأوبرا والباليه تحت إشراف موسيقيين مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على مدار عامين تدريبات فردية ودروساً جماعية في موسيقى الحجرة وأقسام الأوركسترا وتمارين الأوركسترا الكاملة.

وقدمت “لا سكالا” عروضها في المسارح الشهيرة والمهرجانات الدولية، حيث عزفت في تياترو لا سكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو ، وستراثمور واشنطن.

ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء المختلفة، وتتميز الأوبرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على ألوان هذا الفن، حيث برزت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المؤلفين الإيطاليين الذين قاموا بكتابة أهم المؤلفات التي يتم إحياءها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

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