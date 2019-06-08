خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها

المناطق-الرياض

كشفت خبيرة سياسة إسرائيلية تدعى الدكتورة “ميخاليا” خلال مداخلتها مع قناة “13” العبرية أن المملكة أفشلت صفقة القرن التي يحاول الرئيس الأمريكي تمريرها بالتعاون مع النظامين القطري والتركي.

وأكدت الخبيرة الإسرائيلية أن السعودية أغلقت الطريق أمام تركيا وقطر وإسرائيل لإتمام صفقة القرن بعد محاولة اردوغان وقطر إتمام الصفقة لمكافأة حليفهما الإسرائيلي.

وكانت وسائل الإعلام القطرية والتركية والإيرانية قد حاولت ومنذ أشهر إلصاق تمرير الصفقة بالمملكة التي عرفت على مدى التاريخ بدعمها للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.