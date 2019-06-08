احدث الأخبار

خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة
أبرز المواد
 أمطار على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن في مخططي الوليد والبدر بجدة
منطقة مكة المكرمة
 التعليم: إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال الجاري
أبرز المواد
 “التعليم” تصدر دليل المستثمر لإصدار التراخيص الاستثمارية في التعليم
أبرز المواد
 السعودية تواجه قطر وإيران في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
أبرز المواد
 وزير الاتصالات: للمملكة دور بارز في تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي العالمي
أبرز المواد
 دراسة: ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الأمريكيين
أبرز المواد
 إسبانيا تخطط لاستضافة مونديال 2030 مع البرتغال
أبرز المواد
 مصادر: واشنطن طلبت من إسرائيل الاستعداد لتوجيه ضربة أمريكية لإيران
أبرز المواد
خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها

خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها

أبرز المواد
وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

أبرز المواد
أمطار على المدينة المنورة

أمطار على المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

أبرز المواد

خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها

خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها
http://almnatiq.net/?p=738428
المناطق-الرياض

كشفت خبيرة سياسة إسرائيلية تدعى الدكتورة “ميخاليا” خلال مداخلتها مع قناة “13” العبرية أن المملكة أفشلت صفقة القرن التي يحاول الرئيس الأمريكي تمريرها بالتعاون مع النظامين القطري والتركي.
وأكدت الخبيرة الإسرائيلية أن السعودية أغلقت الطريق أمام تركيا وقطر وإسرائيل لإتمام صفقة القرن بعد محاولة اردوغان وقطر إتمام الصفقة لمكافأة حليفهما الإسرائيلي.
وكانت وسائل الإعلام القطرية والتركية والإيرانية قد حاولت ومنذ أشهر إلصاق تمرير الصفقة بالمملكة التي عرفت على مدى التاريخ بدعمها للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.

 

روابط ذات صلة

وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة

وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة
القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
التعليم: إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال الجاري

التعليم: إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 10 شوال الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*