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الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”

الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”
http://almnatiq.net/?p=738438
المناطق - وكالات

قال رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، السبت، إن الصين تستعد للحد من بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة، في مؤشر على بدء الإجراءات الصينية للرد على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على شركة “هواوي”.

وتشير تلك الإجراءات، في حال تم تطبيقها، إلى أن بكين ترد على الخطوة التي اتخذتها واشنطن ضد شركة هواوي الصينية، بسبب ما وصفته بـ”قضايا تتعلق بالأمن القومي”.

وقال رئيس تحرير الصحيفة الداعمة للحزب الشيوعي الصيني، هو شي جين، على تويتر، إن الصين “تبني آلية إدارة لحماية تكنولوجياتها الأساسية”.

وأضاف: “هذه خطوة رئيسية لتحسين نظامها، كما أنها خطوة لمواجهة الحملة الأميركية، وما أن تطبق فسوف تكون بعض صادرات التكنولوجيا إلى الولايات المتحدة خاضعة للتحكم”.

وفي الوقت الذي نشر فيه هو تغريدته، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ستنظم دراسة لتأسيس “نظام قوائم لإدارة أمن التكنولوجيا القومي”.

وتأتي تلك الأنباء بعد أسابيع من إدراج واشنطن شركة صناعة معدات الشبكات والهواتف الذكية “هواوي” في قائمة سوداء، تحظر على الشركات الأميركية مدها بالسلع والخدمات.

وبعدها، أعلنت بكين أنها ستنشر قائمتها الخاصة للكيانات الأجنبية “التي لا يمكن الوثوق بها”، ولمحت إلى أنها ستقلص إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

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