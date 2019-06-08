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محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر

محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=738447
المناطق - واس

ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، أقامت بلدية محافظة الدوادمي يوم أمس في ميدان الفروسية على طريق مصده – الجمش سباق الخيل، بحضور محافظ الدوادمي المكلف عبدالله بن مترك العجالين وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومحبي رياضة الفروسية.
وقد شارك في السباق المكون من ثلاث أشواط 43 جواداً وحصل على المراكز الثلاثة الأولى في شوط الواهو في المركز الأول الجواد ” تمام ” للمالك مربط النقاء، فيما حصل على المركز الثاني الجواد ” شامخ الخالدية ” للمالك اسطبل البيارق، وجاء الجواد ” فواز السعيد ” للمالك مربط واسط في المركز الثالث.
أما شوط الشعبي حصل الجواد ” مقبل ” للمالك سميحان المظيبري على المركز الأول، وجاء الجواد ” برنو ” للمالك بدر المقاطي بالمركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث الجواد ” المشهر” للمالك بدر بن غانم الرويس.
وفي شوط الإنتاج حصل على المركز الأول الجواد ” شعت أنواره ” للمالك مربط النقاء، وفي المركز الثاني جاء الجواد ” عربي ” للمالك عبدالله بن فرح الرويس وحل الجواد “عز السلاطين” للمالك بدر المقاطي في المركز الثالث.
وفي نهاية السباق كرّم العجالين ومساعد رئيس البلدية تركي المريبض جميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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