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الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق
http://almnatiq.net/?p=738452
المناطق.. إسلام داوود

“الكذبة تلف العالم كله قبل أن تخرج الحقيقة من منزلها”، سمت صار يميز إعلام قطر الذي دأب على السقوط في قاع الأكاذيب والشائعات، دون الوقوف على حقيقة ما يتم نشره من أنباء.
فلا يكاد يمر أسبوع إلا وينشر إعلام عزمي بشارة أو خلاياه الإلكترونية، عدة شائعات أو أكاذيب حول المملكة على وجه خاص وودول المقاطعة العربية على وجه عام.
لكن بعض الشائعات تكون مخالفة لأبسط قواعد المنطق والعقل بصورة تفضح مروجيها، وتظهر مصداقيتهم الواهية.
آخر تلك الادعاءات المفضوحة، جاء هذه المرة عن بلدة الخوبة بجنوب المملكة، حيث تفاجئ سكان المنطقة والسعوديون بالأنباء التي رددها إعلام قطر وإيران، وتفيد بسقوطها في أيدي مليشيا الحوثي الإرهابية
لكن ساعات قليلة كانت كفيلة بكشف زيف تلك المزاعم والإدعاءات والتأكيد على وقوف جنود المملكة بكل قوة وجسارة لكل من تسول له نفسه التعدي على حدود المملكة.
وروج الإعلام القطري والإيراني، لمقطع فيديو يظهر أعمال عنف وشغب داخل مدينة خليجية وعنون إعلام الدوحة عليها بعنوان “سقوط الخوبة في يد الحوثي”.
مقطع فيديو بعد بحث اتضح أنه يعود للعام 2014، وأنه لم يحدث مطلقا داخل المملكة وإنما كان في أحد الدول الخليجية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.
ونوهت المصادر إلى أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.
من جهته، أكد العميد عبده عبد الله مجلي متحدث القوات المسلحة اليمنية، عدم صحة تقدم الحوثيين ودخولهم الخوبة، موضحا أن “الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة على صعدة أدت إلى ارتباك في صفوف الحوثيين، الأمر الذي دفعهم إلى بث شائعات عبر أذرعهم الإعلامية بأن عملياتهم العسكرية وصلت إلى الحدود اليمنية مع السعودية”.
شائعة الخوبة لم تكن آخر أكاذيب إعلام قطر وقد لا تكون الأخيرة فإلى متى ستستمر ماكينة الكذب القطرية في الدوران، وكيف يمكن إعادتها إلى البيت الخليجي وهي تحلق في فضاء الفرس.

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