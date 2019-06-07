وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

المناطق - فضة عطيف

قام وكيل إمارة منطقة جازان‬ عبدالله بن صالح المديميغ ، اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية مؤخرا ، وذلك بمقر العزاء بمحافظة صامطة.

وأعرب وكيل امارة منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.

منوها ، بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية ، مشيدا بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوكيل امارة منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم، حضر العزاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل محافظ صامطة مصطفى قحل وعددا من المسؤولين .