احدث الأخبار

وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..
منطقة جازان
 الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق
أبرز المواد
 محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر
منطقة الرياض
 انطلاق موسم جدة “بحر وثقافة” بأكثر من 150 فعالية
منطقة مكة المكرمة
 الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يثمن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي
أبرز المواد
 التاريخ يعيد نفسه.. “عامل واحد” ينذر بأزمة مالية جديدة
أبرز المواد
 خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة
أبرز المواد
 أمطار على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 أمير مكة يوجه بإيصال الكهرباء للمساكن في مخططي الوليد والبدر بجدة
منطقة مكة المكرمة
وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

منطقة جازان
الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

أبرز المواد
محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر

محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر

منطقة الرياض
انطلاق موسم جدة “بحر وثقافة” بأكثر من 150 فعالية

انطلاق موسم جدة “بحر وثقافة” بأكثر من 150 فعالية

منطقة مكة المكرمة

وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..
http://almnatiq.net/?p=738455
المناطق - فضة عطيف

قام وكيل إمارة منطقة جازان‬ عبدالله بن صالح المديميغ ، اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية مؤخرا ، وذلك بمقر العزاء بمحافظة صامطة.
وأعرب وكيل امارة منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
منوها ، بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية ، مشيدا بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.
من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوكيل امارة منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم، حضر العزاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل محافظ صامطة مصطفى قحل وعددا من المسؤولين .

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد منصور المدخلي ” رحمه لله “..

أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد منصور المدخلي ” رحمه لله “..
وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي

وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي صلاة الميت على الفقيد الشيخ محمد بن منصور مدخلي
محافظ صبيا ” الداود “يرعي حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ..

محافظ صبيا ” الداود “يرعي حفل الأهالي بعيد الفطر المبارك ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*