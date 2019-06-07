قام وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ، اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية مؤخرا ، وذلك بمقر العزاء بمحافظة صامطة.
وأعرب وكيل امارة منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي وأسرة الفقيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان.
منوها ، بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية ، مشيدا بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.
من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوكيل امارة منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم، حضر العزاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل محافظ صامطة مصطفى قحل وعددا من المسؤولين .
وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..
قام وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ، اليوم بزيارة عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله – والذي توفي إثر نوبة قلبية مؤخرا ، وذلك بمقر العزاء بمحافظة صامطة.
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