احدث الأخبار

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..
منطقة جازان
 الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق
أبرز المواد
 محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر
منطقة الرياض
 انطلاق موسم جدة “بحر وثقافة” بأكثر من 150 فعالية
منطقة مكة المكرمة
 الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يثمن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي
أبرز المواد
 التاريخ يعيد نفسه.. “عامل واحد” ينذر بأزمة مالية جديدة
أبرز المواد
 خبيرة إسرائيلية: السعودية أفشلت صفقة القرن التي حاول تميم واردوغان تمريرها
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تنظّم أول عروض أوركسترا «لاسكالا» الإيطالية في المملكة
أبرز المواد
 أمطار على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 القيادة تهنئ رئيس وزراء فنلندا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

أبرز المواد
وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

وكيل إمارة منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ محمد بن منصور المدخلي ” رحمه لله “..

منطقة جازان
الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

أبرز المواد
محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر

محافظة الدوادمي تقيم سباق الخيل ضمن فعاليات عيد الفطر

منطقة الرياض

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح
http://almnatiq.net/?p=738459
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

روابط ذات صلة

الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق

الخوبة تفضح إعلام قطر المسموم.. الجزيرة تسير على منوال المسيرة في الأكاذيب.. والأوضاع على الأرض تكشف الحقائق
الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”

الصين تستعد للرد على “القيود الأمريكية”
نائب الرئيس اليمني يثمن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي

نائب الرئيس اليمني يثمن إسهام دول التحالف العربي في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*