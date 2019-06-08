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ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته

ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته

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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة والدة الشيخ جابر المبارك الصباح

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ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته

ولي العهد يعزي الشيخ جابر المبارك الصباح في وفاة والدته
http://almnatiq.net/?p=738461

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، في وفاة والدته السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة والدتكم السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير – رحمها الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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