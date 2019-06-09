تركيا تسقط فرنسا في تصفيات كأس اوروبا 2020

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http://almnatiq.net/?p=738467
المناطق - وكالات

فاجأ المنتخب التركي لكرة القدم نظيره الفرنسي بطل العالم وهزمه بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس اوروبا 2020 في قونيا.

وانفرد المنتخب التركي بالتالي بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على فرنسا.

وحسم المنتخب التركي نتيجة المباراة في الشوط الأول بعد ان افتتح له كاعان إيهان التسجيل من كرة رأسية (30) وجنكيز أوندر (40) بكرة عكسية خدعت الحارس الفرنسي هوغو لوريس.

وتابع المنتخب التركي نتائجه اللافتة بإشراف مدربه الجديد شونيل غونيش إذ حقق فوزه الخامس تواليا بإشرافه منذ أن استلم منصبه في فبراير الماضي، علما بأنه سبق له أن قاده إلى المركز الثالث في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 في أفضل إنجاز في نهائيات كأس العالم.

وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيلة هجومية قوامها ثلاثي خط المقدمة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو، لكنه لم يهدد مرمى تركيا إلا في ما ندر.

في المقابل، قدم المنتخب التركي أداء لافتا وكاد يخرج بغلة أوفر لولا تألق لوريس في التصدي لأكثر من كرة خطرة.

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