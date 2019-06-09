الاتحاد يفاوض أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز

المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية انجليزية أن إدارة نادي الاتحاد أبدت رغبتها في ضم مايكل أنطونيو لاعب ويستهام يونايتد.

وكشفت صحيفة ”صن“ أن اللاعب مطلوب أيضًا في نادي كريستال بالاس الانجليزي.

الصحيفة الانجليزية كشفت أن الاتحاد تقدم بعرض مغرٍ تمامًا لضم اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الظهر والجناح الأيمن.

وشارك أنطونيو، البالغ من العمر 29 عامًا، في 38 مباراة مع ويستهام يونايتد موسم 2018/2019، سجل فيها 7 أهداف وصنع مثلها.

من جهة أخرى أبدى المدرب لويس سييرا رغبته في الإبقاء وتجديد التعاقد مع اللاعب جمال باجندوح في حين نفت إدارة الشباب عبر مركزها الإعلامي أي تفاوض مع اللاعب.