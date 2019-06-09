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فوائد صحية غير معروفة للجبن

فوائد صحية غير معروفة للجبن
http://almnatiq.net/?p=738480
المناطق - وكالات

الجبن مادة غذائية يتناولها معظم الناس في الصباح مع وجبة الفطور وفي أوقات أخرى من اليوم. يعتبر البعض أن الجبن يسبب زيادة الوزن. ولكن هناك فوائد مهمة غير معروفة لهذه المادة الغذائية.

يساعد على تخفيض الوزن- في الحقيقة يلاحظ لدى معظم الناس الذين يعانون من السمنة، نقص عنصر الكاليسيوم. وقد بينت نتائج دراسات عديدة أن تناول مواد غذائية غنية بالكالسيوم يؤدي إلى تحسين مؤشر كتلة الجسم. والجبن غني به.

يخفض مستوى ضغط الدم- يعتقد الكثيرون أن احتواء الجبن على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. ولكن في الواقع إذا كان اختيار نوع الجبن صحيحا –أجبان فيها نسبة دهن منخفضة ، فإنه سيساعد على التحكم بمستوى ضغط الدم وتخفيضه.

يقوي الأسنان والعظام- يعتبر الجبن كالحليب مصدرا مهما للحصول على عنصر الكاليسيوم. وهذا العنصر هو المادة الأساسية في بناء العظام والأسنان. كما أن الجبن إضافة إلى الكاليسيوم يحتوي على الزنك والمغنيسيوم وفيتامينات A و D التي تقوي العظام.

يحفز نبيت الأمعاء- الجبن مصدر مهم للمواد الغذائية المخمرة، وهذه المواد تؤثر إيجابيا في نبيت الأمعاء. وقد أثبت العلم مدى أهمية النبيت لصحة الجسم بشكل عام.

يقوي الأوعية الدموية- إن تناول مشتقات الألبان، مثل الجبن تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنها تقوي الشرايين.

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