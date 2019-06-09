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مدينتان في الكويت والعراق تتقاسمان أعلى درجات الحرارة بين دول العالم

مدينتان في الكويت والعراق تتقاسمان أعلى درجات الحرارة بين دول العالم
صورة أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=738483
المناطق - وكالات

تقاسمت مدينتان في الكويت والعراق تسجيل أول وثاني أعلى درجات الحرارة في العالم.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، أن مدينة البصرة حازت على المركز الثاني بدرجة 49.6 بعد منطقة مطربة الكويتية غير المأهولة.

وكان قد تم تسجيل 50.1 درجة في منطقة (مطربة) الكويتية لتصبح أسخن منطقة على مستوى العالم.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها إلى نحو 50 درجة مئوية.

يذكر أن مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان في جنوب العراق سجلت أمس أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد حيث بلغت 55.6 درجة.

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