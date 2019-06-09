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تطبيقات تساعدك على اتباع الحميات الغذائية

تطبيقات تساعدك على اتباع الحميات الغذائية
http://almnatiq.net/?p=738492
المناطق - الرياض

أصبحت التطبيقات الذكية اليوم إحدى الوسائل الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون لتنظيم أعمالهم وأسلوب حياتهم اليومي، وبات استخدامها معتمدا حتى في ضبط النظام الغذائي.

ومن أهم التطبيقات التي تساعد الناس على تنظيم نمط الحياة الصحي:

Mealime

يستخدم هذا التطبيق اليوم أكثر من مليوني شخص يتبعون نظام التغذية النباتي، ويمكن الاعتماد عليه لوضع مخطط يومي لمواعيد الغذاء، وإيجاد الحمية الغذائية المناسبة، ومعرفة عدد السعرات الحرارية التي تضمنها الوجبات والأطعمة.

كما يقدم هذا التطبيق للمستخدم إرشادات مفيدة في الطبخ، والطريقة الأنسب لتحضير كل وجبة للحصول على أكبر قدر من الفوائد لكل مكون يدخل فيها.

ويمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية عبر متجر “غوغل” الإلكتروني لهواتف “أندرويد، أو المتجر الإلكتروني لأجهزة “آيفون”، فضلا عن أنه يتكامل مع تطبيق Apple Health.

Video Player

Happy Cow

يعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات الواسعة الانتشار، التي تساعد الناس على إيجاد المطاعم المناسبة لنظامهم الغذائي، في أي بقعة من العالم.

ويقدم هذا التطبيق أكثر من 90 ألف خيار، تتضمن المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة في 180 دولة، كما يوفر إمكانية تصوير المطعم المفضل للمستخدم، وتحميل تلك الصور في الإنترنت لمشاركتها مع المستخدمين الآخرين.

Video Player

Vegan Amino

يساعد هذا التطبيق متبعي نظام الغذاء النباتي بالحفاظ على نمط الحياة الذي يتبعونه، ويوفر لهم إمكانية التواصل مع أشخاص يشاطرونهم نمط الحياة الغذائية، ليتبادلوا النصائح والآراء.

كما يعرّف المستخدم بمكونات الأطعمة، والفوائد التي تقدمها، وعدد السعرات الحرارية فيها.

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